Смертельный номер: ростовский каскадер решился на опасный трюк

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Печальная картина: в каком состоянии Национальная галерея Абхазии Национальная картинная галерея Абхазии была открыта 17 марта 1964 года. В день ее 55- летнего юбилея корреспондент Sputnik Абхазия узнала о том, почему работы абхазских художников хранятся за решеткой, в каких условиях работают сотрудники и о чем они мечтают. 88

МИД России: Москва продолжит сотрудничество с Каракасом, несмотря на давление США Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в самых различных сферах, в том числе в энергетике и военной области, несмотря на угрозы новых санкций со стороны США, заявили в МИДе страны. 3