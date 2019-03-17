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Смертельный номер: ростовский каскадер решился на опасный трюк

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Ростовский экстремал Евгений Чеботарев, чьи видео за последний год приобрели популярность в интернете, решился на очередной опасный трюк.

На первых кадрах ролика, опубликованного 7 марта, видно, как Чеботарев стоит на верхней ступени деревянной конструкции, высота которой составляет 2,2 метров. Через пару секунд прямо на него со скоростью 80 километров в час летят два легковых автомобиля. Каскадер подпрыгивает, и зритель, которого, вероятно, уже пробрала дрожь, успокаивается, видя, что герой ролика остается жив.

Охваченный азартом ростовчанин уже продумывает сценарий следующего трюка.

Правда, настоятельно просит не повторять – непрофессиональное выполнение опасных элементов может плохо закончиться.



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