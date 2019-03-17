Смертельный номер: ростовский каскадер решился на опасный трюк

На первых кадрах ролика, опубликованного 7 марта, видно, как Чеботарев стоит на верхней ступени деревянной конструкции, высота которой составляет 2,2 метров. Через пару секунд прямо на него со скоростью 80 километров в час летят два легковых автомобиля. Каскадер подпрыгивает, и зритель, которого, вероятно, уже пробрала дрожь, успокаивается, видя, что герой ролика остается жив.
Охваченный азартом ростовчанин уже продумывает сценарий следующего трюка.
Правда, настоятельно просит не повторять – непрофессиональное выполнение опасных элементов может плохо закончиться.