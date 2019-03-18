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Супер Лера: как участница из Абхазии прошла в полуфинал шоу "Ты супер!"

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (19)
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© Видео Sputnik

Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба выступила на шоу в воскресенье 17 марта и получила путевку в полуфинал.

Суперсезон "Ты супер!" стартовал 5 марта на главной сцене России, в Кремле. В первом выпуске в воскресенье 17 марта конкурсанты представили свои номера на суд членов жюри, которые и выбрали первых полуфиналистов.

Кроме Леры в полуфинал прошло еще пять участников: Виталий Толочкин, Сатеник Геворгян, Даниил Хачатуров, Денберел Ооржак и Анастасия Симоганова.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев.

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 миллионов просмотров.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (19)

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