Самый восточный базар Абхазии: как работает рынок в Гале

Галский рынок открывает свои ворота для продавцов и покупателей два раза в неделю - среду и пятницу.

Два раза в неделю – по средам и пятницам – галский рынок оживает. Сюда стекаются торговцы не только изо всех галских сел, но и близлежащих районов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Базарный день: быт и нравы главного рынка Гала

Рынок делится на две части "большой" и "малый". У самого входа в "малую" часть встречает два ряда сырных лавок. Затем идут лотки с фруктами и овощами. Кто-то товар привозит из России, а кто-то из Грузии.

"Большой" рынок намного богаче. Здесь глаза разбегаются от изобилия товара. Но клиентов на Галском рынке мало. Местные жалуются, что последние три года у людей нет денег. Весь орех, который был основным источником доходов многих галцев, испортил мраморный клоп.

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На галском рынке ходят две валюты – российский рубль и грузинский лари. Есть еще одна – "свободно конвертируемая валюта" – обмен товарами. Кто-то картошку обменивает на кружок сулугуна.