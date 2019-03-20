"Держимся": Вышинский поговорил на суде с российским омбудсменом

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой удалось пообщаться с руководителем портала РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским перед заседанием суда в Киеве.

По итогам заседания суда в Киеве в среду 20 марта, апелляция защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на незаконность его ареста передана в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины.

Во время заседания Вышинского выпустили из стеклянного "аквариума", чтобы он мог общаться с адвокатом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что довольна исходом сегодняшнего заседания суда. Перед заседанием она смогла задать вопрос Кириллу Вышинскому.

"Что передать родным?" - спросила российский омбудсмен.

"Да, все хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся", - ответил Вышинский.

"Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Ее все поддерживают, все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких", - отметила Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.