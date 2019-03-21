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Приручить "тигра": российские военные в Абхазии протестировали новые бронеавтомобили

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© Видео Пресс-служба ЮВО

В подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей "Тигр-М".

Автомобили "Тигр-М" предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений.

Внутри машин установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".

В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

"Тигры" развивают скорость до 120 километров в час.

Теги:
ЮВО


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