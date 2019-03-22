Разрушительный взрыв на химзаводе в Китае: почти 50 человек погибло

Мощный взрыв прогремел на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14:00 по местному времени в четверг 21 марта.

В результате происшествия погибли 47 человек, к настоящему моменту пожар удалось потушить, но спасательная операция продолжается. За медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами, сообщает РИА Новости.

Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган, а также в провинции Цзянсу.

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 2 pic.twitter.com/koU0WJN3iA — Samuel (@chnsed) 21 марта 2019 г.

По данным властей провинции Цзянсу, сразу после получения известия о взрыве в район происшествия из 12 городов оперативно были направлены 930 пожарных и 192 пожарные машины, а также 9 единиц тяжелой строительной техники. Для оказания необходимой медицинской помощи задействованы более 3,5 тысячи медработников и 90 машин скорой помощи.

В зоне ЧП прекращены занятия в школах и детских садах, власти эвакуировали около трех тысяч работников предприятий и около одной тысячи местных жителей, работа всех предприятий, расположенных в промышленном парке "Чэньцзяган", приостановлена на неопределенное время.

#China chemical plant blast｜47dead,over 600 ppl have been treating.

The explosion occurred at Tianjiayi Chemical Co.,Ltd,in #Yancheng city.

This Company:

—13 safety hazards were identified last year

—has been punished by EPA for many times

—involved lots of lawsuits pic.twitter.com/mYHei27Hg8 — Gregory Song 宋炜奇 (@GregWSong) 22 марта 2019 г.

Предприятие "Цзянсу Тяньцзяи" было основано в 2007 году, его штат насчитывает 195 сотрудников, включая 45 инженеров. Предприятие преимущественно производит химсырье и химикаты, включая m-оксибензойную кислоту и метоксибензол.

Причина взрыва пока не установлена, однако известно, что сгоревший химзавод в период с 2016 по 2018 год шесть раз был оштрафован за нарушения, связанные с несоблюдением норм в сфере охраны окружающей среды.

Помимо этого, предприятие в прошлом году получило предупреждение от главного управления по обеспечению безопасности труда о необходимости устранить риски на производстве.

Генеральный директор предприятия Чжан Циньюэ пострадал во время инцидента, он находится под стражей в больнице. Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников для допроса.

Предприятие "Цзянсу Тяньцзяи" было основано в 2007 году, его штат насчитывает 195 сотрудников, включая 45 инженеров. Предприятие преимущественно производит химсырье и химикаты, включая m-оксибензойную кислоту и метоксибензол.

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 1 pic.twitter.com/HmZkMYHfJl — Samuel (@chnsed) 21 марта 2019 г.

Вместе с пожарными на место происшествия еще в четверг прибыли специалисты-экологи, которые проводят необходимые проверки окружающей среды, внимательно отслеживается качество воздуха и воды. К настоящему моменту власти провинции сообщили, что загрязнения питьевой воды в районе взрыва не выявлено.