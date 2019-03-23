Урок абхазского: как в школе Гала учат государственный язык

Десятки учителей из Очамчыры, Ткуарчала и Сухума каждый день ездят в Галский район, чтобы обучать школьников абхазскому языку.

Фатима Адлейба уже 17 лет преподает абхазский язык в Галской школе № 2.

Главная ее цель – обучение галских детей абхазскому. По ее наблюдениям, дети любят абхазский, да и родители заинтересованы, чтобы их чада понимали язык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Метод Адлейба: как абхазский язык довел учительницу до Гала

Шесть лет назад Фатима Адлейба решила обзавестись жильем в Гале, чтобы не мотаться между столицей и самым восточным городом Абхазии каждый день.

У Фатимы Адлейба семь классов, в каждом из них по 20 учеников. Проблем с книгами, по ее словам, в школе нет. Все дети обеспечены необходимыми учебными материалами. В классе есть и наглядные пособия, которые ученики смастерили своими руками.

У каждого преподавателя свои методы обучения. Фатима Адлейба склоняется больше к вербальной методике – чем больше разговариваешь с детьми, чем больше задаешь вопросов, тем больше желания у ребенка учиться.