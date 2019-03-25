17:44 25 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.50
  • EUR72.92
Поиск
Видео

Пальба из всех пушек: российские военные провели бои в горах и на побережье Абхазии

Получить короткую ссылку
50 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео пресс-служба ЮВО

Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провел бои в рамках двусторонних учений на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу".

Военнослужащих подняли по тревоге, они были вынуждены совершить 200-километровый марш на технике до полигонов. На морском побережье, а также в горно-лесистой местности мотострелки во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали оборонительные и наступательные действия.

Огонь был открыт и по наземным и по воздушным целям, имитирующим пехоту и вертолеты противника.

Военнослужащие использовали в бою ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В, станковые автоматические гранатометы "Пламя", вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ и 120-миллиметровых минометов.

В ходе учений было поражено около одной тысячи мишеней, израсходовано до 25 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов.

Всего в тактическом учении принимают участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Радужный фейерверк: фестиваль Холи-Мела в Москве
В Нидерландах представили Скиллзи - официальный талисман Евро-2020
Его зовут Скиллзи: УЕФА представил талисман Евро-2020
Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
Вся правда о "полезных" продуктах

Соцсети

Sputnikabkhazia