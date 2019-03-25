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Его зовут Скиллзи: УЕФА представил талисман Евро-2020

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© Видео RUPTLY/ МАТЧ ТВ

УЕФА презентовал официальный талисман Чемпионата Европы по футболу.

Человечек по прозвищу Скиллзи стал официальным талисманом Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран.



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