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За "рулем", в бассейне и на пальме: как "развлекается" сухумский питон

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Около года назад житель Сухума Нарт Квициния купил тигрового питона, который "засветился" на видео в социальных сетях.

Тигровый питон, который лежит на передней панели автомобиля и с интересом изучает непривычное ему пространство, принадлежит 18-летнему Нарту Квициния из Сухума. В тот вечер друг Нарта попросил показать ему экзотического питомца и вынести его на улицу.

Живет питон в собственном большом террариуме в одном доме с Нартом и его семей. Поначалу, домочадцы были против такого соседства, но им пришлось смириться, когда Нарт привез змею домой и поставил их перед фактом. Со временем все привыкли к новому обитателю.

Хозяин рептилии кормит своего питомца раз в две недели. В его меню в основном входят кролики, куры, перепелки. Пища подается в живом виде.

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