Первый выход в свет: три медвежонка впервые на прогулке в лесу

Эти три медвежонка - сироты, их маму застрелили охотники. Роль мамы для них выполняют сотрудники межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". У малышей нет имен, предложить свой вариант можно в сети.
Три медвежонка на своей первой прогулке на опушке леса в Приморском крае.
Эти три медвежонка - сироты, их маму застрелили охотники. Роль мамы для них выполняют сотрудники межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". У малышей нет имен, предложить свой вариант можно в сети.
Около года назад житель Сухума Нарт Квициния купил тигрового питона, который "засветился" на видео в социальных сетях.
УЕФА презентовал официальный талисман Чемпионата Европы по футболу.
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Халва – популярная сладость не только на Кавказе, но и за его пределами.
Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник 25 марта.
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