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Первый выход в свет: три медвежонка впервые на прогулке в лесу

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© RUPTLY.

Три медвежонка на своей первой прогулке на опушке леса в Приморском крае.

Эти три медвежонка - сироты, их маму застрелили охотники. Роль мамы для них выполняют сотрудники межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". У малышей нет имен, предложить свой вариант можно в сети.



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