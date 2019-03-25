Первый выход в свет: три медвежонка впервые на прогулке в лесу

Три медвежонка на своей первой прогулке на опушке леса в Приморском крае.

Эти три медвежонка - сироты, их маму застрелили охотники. Роль мамы для них выполняют сотрудники межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". У малышей нет имен, предложить свой вариант можно в сети.