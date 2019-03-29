17:29 29 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.73
  • EUR72.72
Поиск
Видео

Скажите "Сыр": австралийский попугай устроил фотосессию с дорожной камерой

Получить короткую ссылку
32 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

Любознательный попугай привлек внимание транспортного департамента Квинсленд, после того как занял дорожную камеру в городе Кернс целиком под свои нужды.

Примерно минуту птица подходила и смотрела на камеру с разных сторон, как будто пытаясь понять работу устройства. Наконец, несколько раз посмотрев в камеру, какаду улетел, возможно, чтобы рассказать своим собратьям о находке.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: фестиваль Холи-Мела, московский закат и цветущая сакура
Опубликованы кадры задержания подозреваемого во взрывах в московском метро
Бюджет Абхазии на 2019 год
Деньги Абхазии: бюджет республики на 2019 год

Соцсети

Sputnikabkhazia