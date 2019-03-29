Скажите "Сыр": австралийский попугай устроил фотосессию с дорожной камерой

Любознательный попугай привлек внимание транспортного департамента Квинсленд, после того как занял дорожную камеру в городе Кернс целиком под свои нужды.

Примерно минуту птица подходила и смотрела на камеру с разных сторон, как будто пытаясь понять работу устройства. Наконец, несколько раз посмотрев в камеру, какаду улетел, возможно, чтобы рассказать своим собратьям о находке.