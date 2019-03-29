Скажите "Сыр": австралийский попугай устроил фотосессию с дорожной камерой

Примерно минуту птица подходила и смотрела на камеру с разных сторон, как будто пытаясь понять работу устройства. Наконец, несколько раз посмотрев в камеру, какаду улетел, возможно, чтобы рассказать своим собратьям о находке.
Любознательный попугай привлек внимание транспортного департамента Квинсленд, после того как занял дорожную камеру в городе Кернс целиком под свои нужды.
Примерно минуту птица подходила и смотрела на камеру с разных сторон, как будто пытаясь понять работу устройства. Наконец, несколько раз посмотрев в камеру, какаду улетел, возможно, чтобы рассказать своим собратьям о находке.
В Дагестане задержали участника банды, причастного к терактам на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро в 2010 году.
Река Бзыбь сменила свое направление из-за паводков весной 2018 года и стала затапливать приемные колодцы Пицунды, разрушать насосные станции. Работы по изменению русла этой реки ведутся с января 2019 года.
Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года, мальчик Скиллзи, был представлен в Санкт-Петербурге в среду 27 марта.
В южнокитайской провинции Юньнань дикий слон забрел в небольшой город и устроил на улицах погром.