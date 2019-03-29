Приграничные: жители Мкялрипша рассказали о своей жизни в селе

Село Мкялрипш Гагрского района, в котором проживает около ста семей, расположено на границе Абхазии и России.

Село Мкялрипш расположено примерно в 15 километрах от центральной трассы. Дороги здесь главная беда. Река Псоу, которая отделяет село от Адлерского района Сочи, размыла единственную дорогу, связывающую населенный пункт с Большой Землей.

Дом Анны Муселимян расположен в нескольких метрах от реки и во время паводков она вместе с сестрой уезжает к сыну из дома, опасаясь подтопления.

Василий Кузьмин в сезон сажает до двух тысяч корней помидоров и огурцов. Урожай продает на рынке поселка Цандрипш. В его саду растут яблони, мушмула, груши, инжир. Отдельный участок на косогоре заняли ярко желтые нарциссы, на которые в этом году особого спроса не было.

С видом на Россию: особенности жизни в абхазском селе Мкялрипш>>

Аза Варвашян переехала из Бзыби в Мкялрипш девять лет назад. Женщина призналась, что она выросла в селе и всегда хотела жить только здесь, но из-за плохих дорог она снова начала задумываться о переезде.