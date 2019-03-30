Непревзойденные: пилотажная группа "Русские Витязи" выступила в Малайзии

Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" выступили с показательной программой на выставке LIMA-2019 на острове Лангкави в Малайзии.
Во время выступления "Витязи" продемонстировали комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ.
Международный авиасалон LIMA-2019 проходит на острове Лангкави в Малайзии и завершится 30 марта.
Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" выступили с показательной программой на выставке LIMA-2019 на острове Лангкави в Малайзии.
Во время выступления "Витязи" продемонстировали комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ.
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