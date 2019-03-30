Ценный "враг": как в Ткуарчале прощались с мраморным клопом

Для обмена "мертвого" клопа на "живые" деньги в Ткуарчал с раннего утра собрались жители близлежащих сел – Бедиа, Агубедиа, Чхуартал, Патрахуца, Санарда и так далее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рынок клопа: какой "урожай" собрали жители Ткуарчала

В пятницу прошел второй прием клопа в районе. В первый раз рабочая группа министерства сельского хозяйства приняла 90 килограммов вредителя. За каждый килограмм государство выплачивает по одной тысяче рублей.

В этот раз ткуарчалцы отличились активностью. Клопа привозили "оптом", целыми мешками и даже в пластиковых контейнерах. Больше всех отличился житель села Агубедиа, который сдал комиссии 52 килограмма "вонючки".

Всего за несколько часов комиссия приняла 259 килограммов мраморного клопа. Подробнее о том, как проходил приема вредителя в Ткуарчале, смотрите в видеоматериале Sputnik.