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Ценный "враг": как в Ткуарчале прощались с мраморным клопом

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© Sputnik Акоп Кущян

Прием клопа прошел в Ткуарчале в пятницу 29 марта.

Для обмена "мертвого" клопа на "живые" деньги в Ткуарчал с раннего утра собрались жители близлежащих сел – Бедиа, Агубедиа, Чхуартал, Патрахуца, Санарда и так далее.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пятницу прошел второй прием клопа в районе. В первый раз рабочая группа министерства сельского хозяйства приняла 90 килограммов вредителя. За каждый килограмм государство выплачивает по одной тысяче рублей.

В этот раз ткуарчалцы отличились активностью. Клопа привозили "оптом", целыми мешками и даже в пластиковых контейнерах. Больше всех отличился житель села Агубедиа, который сдал комиссии 52 килограмма "вонючки".

Всего за несколько часов комиссия приняла 259 килограммов мраморного клопа. Подробнее о том, как проходил приема вредителя в Ткуарчале, смотрите в видеоматериале Sputnik.

 

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Теги:
клоп


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