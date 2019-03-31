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Спокойно и при активном участии граждан: кадры голосования в Киеве

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Темы:
Выборы президента Украины (26)
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© Видео Ruptly, AP

На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом для страны.

Голосование на выборах президента Украины проходит спокойно, в Киеве наблюдается активное участие граждан в избирательном процессе, передает корреспондент РИА Новости.

По информации местных телеканалов, в регионах голосование также проходит спокойно, однако на избирательных участках не так активно, как в Киеве, очередей не наблюдается.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

Темы:
Выборы президента Украины (26)

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Теги:
выборы, Украина


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