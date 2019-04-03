"Мы окружены, значит, от нас не уйдут": Нурмагомедов рассказал о разговоре с Путиным

Студенты спросили Нурмагомедова, какие впечатления у него остались от общения с президентом России Владимиром Путиным, который позвонил ему после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает РИА Новости.

"После боя пришло много полиции, окружили нас, завели в подтрибунное помещение, сказали, что нескоро выйдем, пока весь стадион зачистят. В окружении этой полиции пришел звонок и сказали, что через пару минут вам наберет Владимир Владимирович (Путин). В такой обстановке позвонил и говорит: "Как дела?" Я ему говорю: "Сидим в окружении..." Он поздравил, сказал, что смотрел, сказал, что нужно не поддаваться на провокации, контролировать эмоции, сказал - ждем тебя дома. Когда звонит президент, поздравляет, оказывает поддержку в такой момент - это очень приятно было", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.