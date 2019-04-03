21:03 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск
Видео

"Мы окружены, значит, от нас не уйдут": Нурмагомедов рассказал о разговоре с Путиным

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во вторник встретился со студентами Плехановского университета в Москве.

Студенты спросили Нурмагомедова, какие впечатления у него остались от общения с президентом России Владимиром Путиным, который позвонил ему после боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает РИА Новости.

"После боя пришло много полиции, окружили нас, завели в подтрибунное помещение, сказали, что нескоро выйдем, пока весь стадион зачистят. В окружении этой полиции пришел звонок и сказали, что через пару минут вам наберет Владимир Владимирович (Путин). В такой обстановке позвонил и говорит: "Как дела?" Я ему говорю: "Сидим в окружении..." Он поздравил, сказал, что смотрел, сказал, что нужно не поддаваться на провокации, контролировать эмоции, сказал - ждем тебя дома. Когда звонит президент, поздравляет, оказывает поддержку в такой момент - это очень приятно было", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.

По теме

Нурмагомедов может заработать за следующий бой до 50 миллионов долларов
Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев
Теги:
Владимир Путин


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia