21:03 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск
Видео

Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки

Получить короткую ссылку
7410

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik Акоп Кущян

Распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора на сухумской свалке было подписано президентом Абхазии Раулем Хаджимба 4 декабря 2018 года.

В марте 2019 года по решению правительства Абхазии для создания полигона бытовых отходов было выделено 36 гектаров в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района

Новый полигон должен отвечать всем санитарным и экологическим нормам – отходы планировалось спрессовывать и складывать в брикеты, а не пускать на "самотек". Кроме того, участок должен быть проверен экологами, ведь рядом течет река Кодор, которая впадает в море.

Однако сами жители села против переноса сухумской свалки в Гулрыпш. По их словам, они готовы отстоять свою позицию любыми способами и не допустить строительства нового полигона по соседству.

По теме

Полигон в Гулрыпше и котлован в Сухуме: как решился вопрос столичной свалки
Цеховой: свалки в Абхазии – самое безобразное, что можно представить
Миквабия о строительстве мусорного полигона в Абхазии: не нужно путать со свалкой
Теги:
"Свалка"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia