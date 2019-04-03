Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки

Распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора на сухумской свалке было подписано президентом Абхазии Раулем Хаджимба 4 декабря 2018 года.

В марте 2019 года по решению правительства Абхазии для создания полигона бытовых отходов было выделено 36 гектаров в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района

Новый полигон должен отвечать всем санитарным и экологическим нормам – отходы планировалось спрессовывать и складывать в брикеты, а не пускать на "самотек". Кроме того, участок должен быть проверен экологами, ведь рядом течет река Кодор, которая впадает в море.

Однако сами жители села против переноса сухумской свалки в Гулрыпш. По их словам, они готовы отстоять свою позицию любыми способами и не допустить строительства нового полигона по соседству.