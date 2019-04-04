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Путин приехал на завод Mercedes на российском лимузине Aurus

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© RUPTLY.

Владимир Путин прибыл на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на российском лимузине Aurus.

На заводе Mercedes президенту России показали процесс сборки седанов Mercedes Е-класса. Он осмотрел конвейерную ленту, которая создана по новым технологиям. Благодаря современным методам работы стало возможным одновременно производить несколько автомобильных платформ на одной линии, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что компания не будет разочарована тем, как идет бизнес в России. Он напомнил, что Mercedes уже успешно работал с автомобильным концерном ГАЗ и КАМАЗом.

До конца года завод начнет локальный выпуск седана Е-класса, со временем будет организовано производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Немецкий концерн Daimler вложит в предприятие около 16 миллиардов рублей.

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Теги:
Владимир Путин


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