Падение метеорита над Самарой попало на видео

Видео якой вспышки света было опубликовано горожанами в воскресенье в группе "Подслушано. Самара" во "ВКонтакте".

Директор клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский считает что, скорее всего, это было падение метеорита, передает РИА Новости.

В комментариях очевидцы проишествия из разных районах города писали, что в субботу вечером наблюдали яркую вспышку света, которая сопровождалась громким звуком, прогремевшем как взрыв.

"Судя по словам очевидцев и видео с камер наблюдения, это было падение метеорита", — сказал РИА Новости Баранский.

В ГУ МЧС по Самарской области журналистам проинформировали, что в 21:50 6 апреля им поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, а также в центральных и южных районах региона.

"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило", — отметили в ведомстве.