Настоящий викинг: норвежский экстремал прогулялся по канату над пропастью

В Норвегии в горном массиве Кьераг экстремал Эспен Хатлеског прогулялся над ущельем по туго натянутому канату.
Экстремал Эспен Хатлеског ходит по канату, сидит, лежит на нем, даже спрыгивает и повисает на руках.
В Норвегии в горном массиве Кьераг экстремал Эспен Хатлеског прогулялся над ущельем по туго натянутому канату.
Последний день Сухумского международного кинофестиваля SIFF прошел для кинематографистов в настоящей абхазской кухне.
Прошли тактические учения, в рамках которых военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии отработали эвакуацию подбитой техники в условиях общевойскового боя.
Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Возгорание леса на склоне горы Мамзыщха пожарные заметили в воскресенье 7 апреля.
О том, как гости Сухумского международного кинофестиваля готовили абыста и акуд, ачапа и ачашв, какой напиток им напомнила чача и какие эмоции у них оставила абхазская кухня, читайте в материале Sputnik.
Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Москве в понедельник 8 февраля.
Возгорание на горе Мамзыщха началось в воскресенье, 7 апреля.