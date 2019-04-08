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Настоящий викинг: норвежский экстремал прогулялся по канату над пропастью

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Экстремал Эспен Хатлеског ходит по канату, сидит, лежит на нем, даже спрыгивает и повисает на руках.

В Норвегии в горном массиве Кьераг экстремал Эспен Хатлеског прогулялся над ущельем по туго натянутому канату.



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