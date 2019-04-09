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Спасти косаток: исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму"

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© RUPTLY.

Французский океанограф и исследователь Жан-Мишель Кусто в субботу прибыл с визитом в Россию с целью посещения, так называемой, "китовой тюрьмы" в бухте Средняя у города Находка Приморского края.

Кусто и его команда начали разработку плана по спасению содержащихся там животных: 10 косаток и 87 белух.

Косатки и белухи были предположительно выловлены в Охотском море в 2018 году, после чего помещены в вольеры бухты Средняя в окрестностях Находки.

Косатки и белухи в приморской бухте Средняя
© Sputnik / Виталий Аньков
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После реакции общества по поводу условий содержания китов в Центре адаптации морских млекопитающих, Следственный комитет России провел проверку и возбудил уголовное дело по статье 245 УК РФ ("жестокое обращение с животными"). СК России выявил нарушения содержания млекопитающих в центре адаптации.

22 февраля президент России Владимир Путин поручил Министерству природных ресурсов и экологии решить данный вопрос до 1 марта с целью предотвращения дальнейших мучений животных.

Сообщается, что зимой из вольеров пропали три белухи и касатка. 26 марта более 30 экспертов из разных стран подписали петицию в адрес российских властей с просьбой обеспечить специалистам по дикой природе доступ к китам, чтобы те оценили состояние животных.



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