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Из машин и самолета: в Армавире собрали ретроавтомобиль

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2010

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© Видео RUPTLY

На дорогах Армавира появился самодельный "хот-род" Gato (в переводе с испанского "кот").

Житель Армавира Артур Есаян, который занимается ремонтом и покраской грузовиков, собрал самодельный автомобиль на базе преимущественно ГАЗ.

Основой для кузова послужила грузовая кабина, которую автолюбитель нашел в горах. Кабина, двигатели, задний мост, резина, диски — все детали от разных автомобилей. Что примечательно, ни одной иностранной детали нет — это полностью российское авто.

Но одними автомобилями дело не ограничилось: "Гудок мы поставили с воздухом с тепловоза, с поезда, кое-какие панели для зажигания - это самолет, мы использовали кнопки с самолетов", - рассказал Артур.

В машине порядка 120 лошадиных сил. Исходя из негласных требований региона - низкая подвеска.



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