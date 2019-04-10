Из машин и самолета: в Армавире собрали ретроавтомобиль

Житель Армавира Артур Есаян, который занимается ремонтом и покраской грузовиков, собрал самодельный автомобиль на базе преимущественно ГАЗ.
Основой для кузова послужила грузовая кабина, которую автолюбитель нашел в горах. Кабина, двигатели, задний мост, резина, диски — все детали от разных автомобилей. Что примечательно, ни одной иностранной детали нет — это полностью российское авто.
Но одними автомобилями дело не ограничилось: "Гудок мы поставили с воздухом с тепловоза, с поезда, кое-какие панели для зажигания - это самолет, мы использовали кнопки с самолетов", - рассказал Артур.
В машине порядка 120 лошадиных сил. Исходя из негласных требований региона - низкая подвеска.