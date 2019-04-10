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Путин предложил странам Арктики создать сеть портов на Северном морском пути

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Президент России Владимир Путин обратился к зарубежным партнерам и пригласил их к совместной работе по созданию портов-хабов Северного морского пути, "который будет действовать бесперебойно и круглогодично".

В своем выступлении на V Международном Арктическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: "Сейчас на долю Арктики приходится более 10 процентов всех инвестиций в Российской Федерации и, убежден, значение арктического фактора в экономике страны будет только расти. Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года".

Путин особенно подчеркнул: по итогам прошлого года объем перевозок по Северному морскому пути достиг 20 миллионов тонн, что втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году.



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