Путин предложил странам Арктики создать сеть портов на Северном морском пути

Президент России Владимир Путин обратился к зарубежным партнерам и пригласил их к совместной работе по созданию портов-хабов Северного морского пути, "который будет действовать бесперебойно и круглогодично".

В своем выступлении на V Международном Арктическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: "Сейчас на долю Арктики приходится более 10 процентов всех инвестиций в Российской Федерации и, убежден, значение арктического фактора в экономике страны будет только расти. Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года".

Путин особенно подчеркнул: по итогам прошлого года объем перевозок по Северному морскому пути достиг 20 миллионов тонн, что втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году.