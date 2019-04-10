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Хочу сказать: президент Исландии заговорил по-русски

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Гвюдни Йоуханнессон, президент Исландии, во время своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума, заговорил на русском языке.

Форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. Он собрал представителей 11 стран. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей".



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