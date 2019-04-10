Хочу сказать: президент Исландии заговорил по-русски

Форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. Он собрал представителей 11 стран. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей".
Гвюдни Йоуханнессон, президент Исландии, во время своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума, заговорил на русском языке.
Форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. Он собрал представителей 11 стран. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей".
Президент России Владимир Путин обратился к зарубежным партнерам и пригласил их к совместной работе по созданию портов-хабов Северного морского пути, "который будет действовать бесперебойно и круглогодично".
На дорогах Армавира появился самодельный "хот-род" Gato (в переводе с испанского "кот").
Сотни жителей Якутии приняли участие в изготовлении подарка для создателей любимого во всем мире сериала "Игра престолов" — статуэтки Джона Сноу, одного из главных персонажей.
Серфингисты в ЮАР спасли акулу, выброшенную на берег.
Бессрочная акция жителей микрорайона Маяк продолжается шестой день, митингующие требуют предоставить им официальный указ президента о закрытии свалки.
В Союз парламентариев Абхазии вошли бывшие и действующие депутаты Народного собрания республики. О том, кто и для чего создал эту общественную организацию, какие первоочередные задачи она ставит перед собой и как это отразится на предстоящих президентских выборах, читайте в материале Sputnik.
Встреча футбольных клубов "Афон" и "Самурзакан" состоялась в среду 10 апреля.