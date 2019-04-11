Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

Эквадор принял решение отказать основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, передает РИА Новости со ссылкой на заявление эквадорского президента Ленина Морено.
Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года.
Журналист получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.
Ассанж являлся автором программы на телеканале RT, которая в 2013 году стала победителем New York Festivals.