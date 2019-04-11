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Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

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© Видео RUPTLY

Британская полиция взяла под арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в четверг 11 апреля.

Эквадор принял решение отказать основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, передает РИА Новости со ссылкой на заявление эквадорского президента Ленина Морено.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года.

Журналист получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Ассанж являлся автором программы на телеканале RT, которая в 2013 году стала победителем New York Festivals.

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Теги:
Джулиан Ассанж


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