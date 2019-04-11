Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

Британская полиция взяла под арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в четверг 11 апреля.

Эквадор принял решение отказать основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, передает РИА Новости со ссылкой на заявление эквадорского президента Ленина Морено.

© Sputnik / Александр Натрускин Симоньян: Ассанж - главный журналист нашей эпохи

Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года.

Журналист получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Ассанж являлся автором программы на телеканале RT, которая в 2013 году стала победителем New York Festivals.