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Восстание в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года: архивные кадры

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© РИА Новости .

Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля.

В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вырвались на свободу.

Первый концентрационный лагерь в Германии был построен почти сразу после прихода к власти Гитлера в1933 году. Он располагался на окраине городка Дахау. В 1937 году недалеко от Веймара открылся лагерь Бухенвальд.

Тяжелейшие условия существования, голод, непосильный труд и побои стали причиной массовой гибели узников. На людях ставили медицинские эксперименты. До начала восстания в 1945 году в нем уничтожено более 56 тысяч из общего числа в 250 тысяч заключенных.

На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов  - граждане Советского Союза.



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