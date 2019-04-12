Начало новой эры: архивные кадры покорения космоса

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

© Sputnik / А. Свердлов "Поехали!": День космонавтики омечается в России

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.

Генеральная Асамблея ООН выразила глубокую убежденность в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами.