Не упасть в грязь хоботом: слоны готовятся к церемонии коронации короля Таиланда

В мае эти сильные животные станут участниками красочного шествия в честь церемонии коронации короля Таиланда.
Подобные гонки позволяют животным оставаться в форме. В качестве награды победившему слону преподносят его любимые лакомства.
Это не просто купание слонов, а настоящая тренировка.
В мае эти сильные животные станут участниками красочного шествия в честь церемонии коронации короля Таиланда.
Подобные гонки позволяют животным оставаться в форме. В качестве награды победившему слону преподносят его любимые лакомства.
Первые сведения о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны солдате из Абхазии Баграте Ардзинба удалось найти в Крыму в апреле 2019 года.
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля.
Британская полиция взяла под арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в четверг 11 апреля.
На фотовыставке "Мы ждем" ("Ҳазыҧшуп…" – ред.) представлено 30 фотографий, которые рассказывают о работе Красного Креста по поиску пропавших без вести в 1992-1993 годах.
Новый экскурсионный тур "От Боспорского царства к новейшей истории" был разработан в рамках второго этапа акции "Крым+Абхазия = Пусть всегда будет солнце".
Предположительно, захоронение красноармейца из Абхазии Баграта Рашитович Ардзинба находится в могиле Неизвестного солдата в Митридате.