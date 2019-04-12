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Не упасть в грязь хоботом: слоны готовятся к церемонии коронации короля Таиланда

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© Видео Newsflare

Это не просто купание слонов, а настоящая тренировка.

В мае эти сильные животные станут участниками красочного шествия в честь церемонии коронации короля Таиланда.

Подобные гонки позволяют животным оставаться в форме. В качестве награды победившему слону преподносят его любимые лакомства.

Теги:
слоны


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