Не упасть в грязь хоботом: слоны готовятся к церемонии коронации короля Таиланда

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Мобильная фотовыставка "Мы ждем" о пропавших без вести открылась в Сухуме На фотовыставке "Мы ждем" ("Ҳазыҧшуп…" – ред.) представлено 30 фотографий, которые рассказывают о работе Красного Креста по поиску пропавших без вести в 1992-1993 годах. 6

Все учтено: жители Абхазии смогут посетить Крым по новому турмаршруту со скидкой Новый экскурсионный тур "От Боспорского царства к новейшей истории" был разработан в рамках второго этапа акции "Крым+Абхазия = Пусть всегда будет солнце". 38