Пермский трансформер: инженер из России собрал копию английского автомобиля Lotus

Житель Перми Анатолий Сенокосов, используя запчасти от "Жигулей" и самодельные агрегаты, собрал точную копию легендарного автомобиля Lotus. На пробных заездах авто удалось разогнать до 130-140 километров в час.
Инженер из Перми Анатолий Сенокосов собрал копию английского спортивного автомобиля Lotus.
Житель Перми Анатолий Сенокосов, используя запчасти от "Жигулей" и самодельные агрегаты, собрал точную копию легендарного автомобиля Lotus. На пробных заездах авто удалось разогнать до 130-140 километров в час.
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