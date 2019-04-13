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Пермский трансформер: инженер из России собрал копию английского автомобиля Lotus

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Инженер из Перми Анатолий Сенокосов собрал копию английского спортивного автомобиля Lotus.

Житель Перми Анатолий Сенокосов, используя запчасти от "Жигулей" и самодельные агрегаты, собрал точную копию легендарного автомобиля Lotus. На пробных заездах авто удалось разогнать до 130-140 километров в час.



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