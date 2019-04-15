Концерт вместо дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко ожидал, когда появится его политический соперник и оппонент по предвыборной гонке Владимир Зеленский, в течение 45 минут на стадионе “Олимпийский” в Киеве в воскресенье.

Но кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на стадион для участия в теледебатах с Порошенко, при этом пригласив своего соперника провести дебаты 19 апреля, как сообщают СМИ.

Отказываясь от встречи с оппонентом в воскресенье, Зеленский и его команда процитировали закон, по которому теледебаты следует проводить 19 апреля, за день до “Дня тишины”.

"Если он снова будет прятаться от людей, если он снова боится, мы будем приглашать его каждый день на каждый эфир, чтобы вся страна увидела, кого им выбирать на следующие пять лет", - сказал Порошенко.

Во время дебатов, превратившихся в пресс-конференцию, Порошенко сказал, что не уволит ни министра обороны, ни министра иностранных дел, а вместо этого использует свое право предлагать кандидатов после парламентских выборов.

"Когда мы говорим про МВД и Минобороны, я хочу напомнить, что у нас парламентско-президентская республика, и президент может предлагать кандидатов на вакантные должности. Министры после выборов президента в отставку не уходят.

И я их отправлять в отставку ни министра обороны, ни министра иностранных дел не собираюсь. И после парламентских выборов, конечно, я воспользуюсь своим правом и предложу кандидатуры", - заявил Порошенко.

Действующий президент Украины выразил свою обеспокоенность касательно будущего украинской нации. "Украина жаждет возвращения назад в европейскую семью народов и не допустит отката назад, к Российской империи или к возрожденному Советскому Союзу.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Мы этого не допустим, мы готовы к выбору 21 апреля", - сообщил Порошенко. Порошенко добавил, что он примет любой выбор, сделанный его народом, "потому что мы демократическое государство. И на этот счёт уже нет никаких сомнений".

Украинский лидер прокомментировал рекламные щиты, на которых изображены стоящие лицом к лицу он сам и президент Владимир Путин. "Я ни в коем случае не говорил, не говорю и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским.

Это не так. Это не так. Я лишь хочу напомнить слова Путина, когда он сказал, что для него любой президент Украины кроме Порошенко – это его мечта", - сказал он.

Зеленский победил в первом туре президентских выборов 31 марта, набрав более чем 30 процентов голосов. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.