Сердце Парижа: как горел Нотр-Дам

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных.

Первые полосы всех крупнейших французских изданий во вторник утром кричат о скорби всей страны: разгоревшийся накануне сильный пожар, потушить который удалось только ночью, нанес непоправимый ущерб одному их главных символов французской столицы – собору Парижской Богоматери.

Для каждого парижанина трагедия стала личной драмой, которая отражена в заголовках и фотографиях утренних газет. "Сердце испепелено", - пишет газета Croix. Крупнейшее французское издание Liberation вышло под заголовком "Notre Drame" ("Наша драма") на первой полосе, а Parisien назвал легендарное сооружение "собором Богоматери в слезах".

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в результате которого обрушился знаменитый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор, однако специалисты утверждают, что на это потребуются десятилетия.

Расследование причин пожара во французском соборе Парижской Богоматери займет определенное время.

Отмечается, что пожарная служба Парижа должна убедиться в том, что в соборе нет новых источников возгорания. Лишь после этого полиция сможет войти в здание и сделать "предварительные выводы и оценки", что позволит "определить причину катастрофы".