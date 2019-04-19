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Арест Ассанжа заставил солиста Pink Floyd "стыдиться быть англичанином"

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© Видео RUPTLY

Вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что ему "стыдно быть англичанином" после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полицией на прошлой неделе.

Ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая.

Министерство внутренних дел Эквадора заявляло, что ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек несколько раз путешествовал с Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу.



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