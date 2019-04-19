Арест Ассанжа заставил солиста Pink Floyd "стыдиться быть англичанином"

Вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что ему "стыдно быть англичанином" после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полицией на прошлой неделе.

Ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая.

Министерство внутренних дел Эквадора заявляло, что ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек несколько раз путешествовал с Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу.