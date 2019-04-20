В такт: слоненок "танцует" во время песчаных ванн

Смотрите видео, как забавно совпали движения слоненка с национальной мелодией, которую наложили на его "выступление".
В объектив туристов в Таиланде попал слоненок, принимающий песчаные ванны.
Смотрите видео, как забавно совпали движения слоненка с национальной мелодией, которую наложили на его "выступление".
В культурной столице России нашли современный способ украсить город.
Обитателей Лондонского зоопарка уже поздравили с предстоящей Пасхой и подарили им яйца с сюрпризом.
В Челябинской области в огне едва не погибли шестеро детей, их спасли трое подростков, оказавшихся случайно рядом.
Плотник Ортега из Лимы хочет поздравить дочь с днем рождения необычным подарком – деревянным “Фольксваген жук”.
Финал Международного конкурса "Детская Новая волна-2019" состоится 30-31 мая в Крыму в городе Ялта.
Открытие 151-го скакового сезона на ипподроме Краснодара состоялось в субботу 20 апреля.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал в интервью РИА Новости о безопасности российских туристов на абхазских курортах, о подписании соглашения о двойном гражданстве, а также о том, как Россия расценивает предложение Тбилиси по смене формата проведения политического диалога по вопросу Абхазии и Южной Осетии.