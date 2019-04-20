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В такт: слоненок "танцует" во время песчаных ванн

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YouTube / Ridus

В объектив туристов в Таиланде попал слоненок, принимающий песчаные ванны.

Смотрите видео, как забавно совпали движения слоненка с национальной мелодией, которую наложили на его "выступление".



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