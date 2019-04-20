В такт: слоненок "танцует" во время песчаных ванн

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал в интервью РИА Новости о безопасности российских туристов на абхазских курортах, о подписании соглашения о двойном гражданстве, а также о том, как Россия расценивает предложение Тбилиси по смене формата проведения политического диалога по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

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