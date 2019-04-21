Певица Елка: каждый выход на сцену – это лучший опыт

Певица, продюсер и судья проекта "Ты супер!" Елка поделилась своими эмоциями от нового сезона международного проекта и рассказала о трудностях судейства. Смотрите интервью с исполнительницей на Sputnik.

Елка - один из членов жюри международного вокального проекта "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей (совместный конкурс телеканала НТВ и агентства Sputnik). В интервью Sputnik певица призналась, что была рада вернуться на конкурс в качестве судьи.

"Для меня это большая честь. Отчасти, конечно, это испытание, хотя не хочется таких громких слов. Честно, я сегодня целый день ловлю себя на мысли о том, что я дичайше соскучилась, и я так рада вернуться", - рассказала певица.

Исполнительница отметила, что старается не думать о том, какая непростая история за спиной каждой конкурсанта, ведь, по ее мнению, это было бы неправильно.

"Я уверена, им (участникам конкурса - ред.) бы это не понравилось. Я хочу оценивать артиста, который стоит на сцене без относительно того, какая у него случилась непростая история. Тут у всех непростые истории, понимаете? Мы тут не для того, чтобы жалеть друг друга. Мы тут для того, чтобы поддерживать и любить друг друга", - подчеркнула Елка.

Она также отметила, что выход на сцену – лучше всяких советов, ведь он помогает накопить необходимый опыт.

Полную версию интервью с Елкой смотрите на видео.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Каждое воскресенье в 20:10 по Москве вы сможете следить за выступлениями участников третьего сезона конкурса "Ты супер!".