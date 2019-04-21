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Больше адреналина: экстремальные танцы на шесте

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© Видео Associated Press

Семейная пара акробатов Марина и Богдан Корженевские придумала новый вид перфоменса, от которого захватывает дух. Они исполняют танцы в самых неожиданных и экстремальных местах.

Богдан Корженевский и его супруга Марина короли экстремального пилона. Они снимают завораживающие видео, на которых демонстрируют танцы в самых непредсказуемых местах. 

Воронежец совершает экстремальные трюки уже не в первый раз. Фрагмент видео, на котором Богдан прыгает с башенного крана с огромной лентой, молодой человек приурочил ко Дню победы.

Марине Корженевской 27 лет, она занимается полдэнсом и акробатикой на воздушном кольце, преподает в собственной студии. 

Для подобных представлений ребятам требуется кропотливая техническая подготовка и самоконтроль.



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