Больше адреналина: экстремальные танцы на шесте

Семейная пара акробатов Марина и Богдан Корженевские придумала новый вид перфоменса, от которого захватывает дух. Они исполняют танцы в самых неожиданных и экстремальных местах.

Богдан Корженевский и его супруга Марина короли экстремального пилона. Они снимают завораживающие видео, на которых демонстрируют танцы в самых непредсказуемых местах.

Воронежец совершает экстремальные трюки уже не в первый раз. Фрагмент видео, на котором Богдан прыгает с башенного крана с огромной лентой, молодой человек приурочил ко Дню победы.

Марине Корженевской 27 лет, она занимается полдэнсом и акробатикой на воздушном кольце, преподает в собственной студии.

Для подобных представлений ребятам требуется кропотливая техническая подготовка и самоконтроль.