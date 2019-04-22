В жар и в холод: как оказать первую помощь при ожогах и обморожении

Грамотная первая помощь при ожогах и обморожении сможет помочь пострадавшему до приезда скорой помощи.

При ожогах в первую очередь необходимо охладить поверхность кожи. Для этого можно прикладывать сосуд с водой или мокрую ткань к коже в течение 15 минут, либо просто поливать участок ожога водой.

После того как вы охладили участок ожога, нужно положить поверх раны чистую повязку, которая защитит от попадания бактерий.

Если на ожогах есть пузыри, то ни в коем случае нельзя их самостоятельно прокалывать – это дополнительный риск занесения инфекции в рану.

При обморожении в первую очередь нужно повысить градус температуры тела человека до естественного состояния – 36 градусов. Однако кожу нельзя растирать. После того как температура тела стабилизировалась, можно предложить пострадавшему горячий сладкий чай.