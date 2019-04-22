Страсти по театру: что принесла сухумская "Библионочь"

В акции "Библионочь" принимают участие люди разных возрастов. На первом этаже библиотеки организовали ярмарку продаж книг, изделий ручной работы и сладостей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Четыре этажа сюрпризов: "Библионочь" накрыла Нацбиблиотеку Абхазии

Большое внимание на "Библионочи" уделили теме театра. В одном из фойе прошла фотовыставка "Заслуженные артисты Абхазии", где также были представлены костюмы со спектакля режиссера Нелли Эшба "Али-Бей", сшитые в студии московского театра МХАТ. Все это было предоставлено Абхазским драматическим театром по просьбе Национальной библиотеки.

Писатель Анзор Мукба рассказал гостям акции об истории зарождения и развития Абхазского драматического театра.

"Волшебный мир сцены" – так назвали организаторы акции мини-концерт для посетителей библиотеки в этот день. Открыли его воспитанники детской танцевальной студии "Путь танца". Детский театр "Три орешка" из Нового Афона выступил с получасовой комедийной постановкой о вредном и капризном короле. Завершил вечер детский Абхазский драматический театр "Нарт", воспитанники которого показали гостям акции небольшие отрывки из спектаклей и прочли стихотворения на абхазском языке.

"Библионочь" в Национальной библиотеке Абхазии продлится до 23:00 понедельника 22 апреля.