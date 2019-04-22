01:10 23 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.79
  • EUR71.72
Поиск
Видео

Страсти по театру: что принесла сухумская "Библионочь"

Получить короткую ссылку
63 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik Акоп Кущян Адгур Авидзба

В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир прошла акция "Библионочь" в понедельник 22 апреля.

В акции "Библионочь" принимают участие люди разных возрастов. На первом этаже библиотеки организовали ярмарку продаж книг, изделий ручной работы и сладостей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Четыре этажа сюрпризов: "Библионочь" накрыла Нацбиблиотеку Абхазии

Большое внимание на "Библионочи" уделили теме театра. В одном из фойе прошла фотовыставка "Заслуженные артисты Абхазии", где также были представлены костюмы со спектакля режиссера Нелли Эшба "Али-Бей", сшитые в студии московского театра МХАТ. Все это было предоставлено Абхазским драматическим театром по просьбе Национальной библиотеки.

Писатель Анзор Мукба рассказал гостям акции об истории зарождения и развития Абхазского драматического театра.

"Волшебный мир сцены" – так назвали организаторы акции мини-концерт для посетителей библиотеки в этот день. Открыли его воспитанники детской танцевальной студии "Путь танца". Детский театр "Три орешка" из Нового Афона выступил с получасовой комедийной постановкой о вредном и капризном короле. Завершил вечер детский Абхазский драматический театр "Нарт", воспитанники которого показали гостям акции небольшие отрывки из спектаклей и прочли стихотворения на абхазском языке.

"Библионочь" в Национальной библиотеке Абхазии продлится до 23:00 понедельника 22 апреля. 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Трагедия на Шри-Ланке: последствия серии взрывов
Страсти по театру: что принесла сухумская "Библионочь"
Как выбрать и покрасить яйца к Пасхе
Как правильно выбрать яйца к Пасхе

Соцсети

Sputnikabkhazia