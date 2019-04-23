Подняты по тревоге: совместные учения российских и абхазских военных

В Абхазии проходят совместные учения российских и абхазских военных в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил).

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения с боевой стрельбой.

Военнослужащие совершили марши на технике из парка боевых машин.

Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны.

Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в сложных условиях горно-лесистой местности.

В учениях примет участие авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и корабли Черноморского флота.

Всего в командно-штабном учении принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и малый противолодочный корабль МПК "Поворино".