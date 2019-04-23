Спустя четверть века: как проходит ремонт гостиницы "Абхазия" в Гагре

Ремонтно-восстановительные работы гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре начались летом 2018 года, и к курортному сезону 2019 года инвесторы планируют запустить пять верхних этажей.

В мае 2018 года депутаты Народного Собрания республики утвердили дополнительный перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, куда вошла гагрская "Абхазия". Гостиничный комплекс был приватизирован на конкурсной основе, и в августе того же года начались первые ремонтно-восстановительные работы.

"Абхазия" обошлась ее новым владельцам в 67 с лишним миллионов рублей. По договору они обязуются вложить в нее 110 миллионов рублей в течение трех лет. Инвесторы предполагают, что им все же придется потратить на гостиницу больше заявленной изначально суммы.

Холл и пять верхних этажей "Абхазии" планируют подготовить к приему постояльцев в начале лета 2019 года.