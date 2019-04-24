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Жизнь на гектаре: видеопрогулка по рынку в Очамчыре

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Темы:
"Дежурный по району" (40)
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© Sputnik / Акоп Кущян, Асмат Цвижба

Очамчырский рынок готов принимать покупателей каждый день.

Очамчырский рынок – одно из мест в центре города. Вокруг него кипит жизнь местных жителей. Сам рынок небольшой, площадь всего один гектар, но и он "обжит" далеко не полностью.

Очамчырский рынок
© Sputnik / Томас Тхайцук
Такого нигде не найдешь: "эксклюзивы" очамчырского рынка

Санитарные условия на рынке не из лучших. Ворота не закрываются, по двору разгуливают свиньи и коровы, уборкой зачастую занимаются сами продавцы.

Но основная жалоба торговцев, которые приезжают на рынок из соседних сел, отсутствие покупателей. По словам 80-летней Зинаиды Шенгелая, в день выручка составляет не больше 100 рублей, из которых 50 уходят на аренду места.

"Вот вчера я наторговала на 80 рублей, 50 отдала за аренду, на оставшиеся купила один хлеб. Так и живем", - жалуется она.

Несмотря на трудности, сельские жители привозят домашнюю продукцию на очамчырский рынок каждый день. Купить на рынке можно домашние овощи и фрукты, сыр, молоко и специи. Для многих это единственный источник доходов.

Среди продавцов есть и свои "знаменитости". Домашнюю аджику и пряные специи в Очамчыре уже 15 лет закупают у Ирмы Шария. По ее словам, слух об очамчырской аджике и специях уже обошел всю Россию, а отдыхающие чуть ли не специально приезжают к ней, чтобы увезти с собой "кусочек" Абхазии.

Темы:
"Дежурный по району" (40)

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