Зона безопасности: как эффективно эвакуировать пострадавшего

Sputnik предлагает один из самых распространенных методов по эвакуации пострадавших людей.

При оказании первой медицинской помощи в случае схода лавины или иной опасной ситуации, необходимо для начала оценить уровень опасности для себя, пострадавшего и спасательной бригады.

Если человек находится в опасной зоне, попробуйте устранить причины опасности. Если это невозможно, постарайтесь эвакуировать пострадавшего.

Один из самых распространенных методов эвакуации – метод Раутека. Если вы увидели, что человек в опасной ситуации находится без сознания или не может передвигаться, в первую очередь сообщите окружающим об опасности. Найдите поблизости человека, который будет следить за тем, чтобы вы находились в безопасной зоне.

Чтобы помочь пострадавшему, подойдите к нему сзади, опуститесь на колени. Обеими руками придерживайте затылок и плечи больного. Коленями необходимо упереться в спину больного, чтобы он не упал еще раз.

Ухватите пострадавшего сзади подмышки. Одной рукой придерживайте запястье больного, другой предплечье – чтобы рука была в согнутом состоянии.

Начните медленно распрямляться. Попытайтесь поднять и оттащить больного, придерживая его бедрами.

Слегка отклонитесь назад, попробуйте завалить на себя пострадавшего, переместить его в безопасное место.

Если человек намного больше вас, в том же положении, на коленях попытайтесь просто "отползти" и оттащить его назад.