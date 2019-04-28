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Пасхальная полуночница: кадры богослужения в Сухумском Соборе

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© Sputnik / Константин Грецов, Бадрак Авидзба

Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в 23:00.

В Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службу также начали в 23:00. Перед началом службы в храм была принесена частица Благодатного огня, которую абхазские паломники ежегодно привозят из Иерусалима. 

В Сухуме службу по традиции провел иерей Виссарион (Аплиаа).

Ежегодно пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полуночницы. В полночь прихожане совершают Крестный ход. После проходит служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

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Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
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