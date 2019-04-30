ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

В ФСБ также подчеркнули, что ячейкой руководили иностранные эмиссары.

В Подмосковье разоблачили ячейку террористической организации "Исламское государство"* из семи человек, сообщила пресс-служба СК.

По предварительным данным, ячейка существовала с ноября 2016 года.

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"Участники вели агитационную работу по вовлечению новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в заявлении.

Уточняется, что в деятельности организации участвовали россияне, выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, "являющиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата".

У террористов изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.

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*Запрещенная в России террористическая организация.