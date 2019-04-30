15:57 30 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Видео

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

Получить короткую ссылку
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости

В ФСБ также подчеркнули, что ячейкой руководили иностранные эмиссары.

В Подмосковье разоблачили ячейку террористической организации "Исламское государство"* из семи человек, сообщила пресс-служба СК.
По предварительным данным, ячейка существовала с ноября 2016 года.

Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии МВД РФ
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин: нужно использовать новые формы и методы борьбы с террористами

"Участники вели агитационную работу по вовлечению новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в заявлении.

Уточняется, что в деятельности организации участвовали россияне, выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, "являющиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата".

У террористов изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.

Спецоперация в Тюмени: кадры с места событий>>

*Запрещенная в России террористическая организация.

По теме

Три боевика ликвидированы в Нальчике
До конца своих дней. Как живут осужденные террористы
Двух боевиков ИГ* ликвидировали в Тюмени
Теги:
ФСБ РФ, террористы


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Победный гол и новорожденный слоненок: самые яркие фото недели
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

Соцсети

Sputnikabkhazia