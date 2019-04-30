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Шанс на лучшую жизнь: в ЛНР и ДНР собираются очереди за гражданством России

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Владимир Зеленский ранее назвал решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме "неудачной попыткой соблазнить украинцев гражданством Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины 24 апреля.

При этом Путин отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы.

Ранее Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента России полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

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Теги:
ДНР, ЛНР


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