Шанс на лучшую жизнь: в ЛНР и ДНР собираются очереди за гражданством России

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины 24 апреля.

При этом Путин отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы.

Ранее Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента России полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.