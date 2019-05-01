Ночной марш: в Москве прошла первая репетиция парада Победы

Главные темы

Ласковый май: погода в Абхазии на ближайший месяц Какая будет погода в мае, а также до какой отметки прогреется температура морской воды, рассказала Sputnik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба. 60

Путин подписал закон об устойчивом Рунете Документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых "экстраординарных" ситуациях. 13