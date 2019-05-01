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Ночной марш: в Москве прошла первая репетиция парада Победы

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© Видео РИА

В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы.

По Красной площади торжественным маршем прошли 35 пеших парадных расчетов и военная техника.



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