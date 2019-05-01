Ночной марш: в Москве прошла первая репетиция парада Победы

По Красной площади торжественным маршем прошли 35 пеших парадных расчетов и военная техника.
В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы.
По Красной площади торжественным маршем прошли 35 пеших парадных расчетов и военная техника.
Варвара Караулова, осужденная на четыре с половиной года за попытку примкнуть к террористической организации ИГ* и освобожденная условно-досрочно из Вологодской колонии, дала пресс-конференцию в МИА "Россия Сегодня".
Владимир Путин ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта россиянам и борцам за свободу, отметив, что и русские, и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство.
Владимир Зеленский ранее назвал решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме "неудачной попыткой соблазнить украинцев гражданством Российской Федерации".
В ФСБ также подчеркнули, что ячейкой руководили иностранные эмиссары.
Какая будет погода в мае, а также до какой отметки прогреется температура морской воды, рассказала Sputnik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.
Документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых "экстраординарных" ситуациях.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года, его обвиняют в поддержке республик Донбасса и госизмене.