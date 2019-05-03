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На одном дыхании: завораживающее путешествие по затонувшему кораблю

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Фридайвер исследует затонувший у берегов Ларнаки корабль.

Фридайвер Джорджина Миллер нырнула на глубину около 40 метров и проплыла сквозь затонувший корабль на одной задержке дыхания.

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Теги:
Подводное плавание


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