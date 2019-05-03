На одном дыхании: завораживающее путешествие по затонувшему кораблю

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МЧС Абхазии: пожары в школах происходят в основном из-за замыкания Начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев в интервью Sputnik рассказал о пожарной безопасности в школах республики. 37

Абхазский "вулкан": российские спортсмены "объездили" Мамзыщху на сноубайках Команда "Enduro Syndicate", чемпион ежегодной экстремальной гонки на мотоциклах Motul на Красной Поляне, протестировала снежную трассу в Абхазии. 146