На одном дыхании: завораживающее путешествие по затонувшему кораблю

Фридайвер Джорджина Миллер нырнула на глубину около 40 метров и проплыла сквозь затонувший корабль на одной задержке дыхания.
Фридайвер исследует затонувший у берегов Ларнаки корабль.
Фридайвер Джорджина Миллер нырнула на глубину около 40 метров и проплыла сквозь затонувший корабль на одной задержке дыхания.
Пожар в средней школе N2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.
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