Пассажиры довольны: капитан лайнера сыграл музыку "Queen"

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Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе Ранее Рауль Хаджимба на совещании по ликвидации последствий пожара в четверг 2 мая поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку происшествия. 21

Правила гонки: как будут выбирать президента Абхазии О том, когда в Абхазии начнется предвыборная агитация, кто по закону может стать главой государства, а кому могут отказать, какие изменения внесены в правила предстоящих выборов, читайте в материале Sputnik. 827