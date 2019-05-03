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Пассажиры довольны: капитан лайнера сыграл музыку "Queen"

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© Видео Youtube\Adam Smithee

Морякам и капитану круизного лайнера тоже нужно развлекаться.

С помощью гудка лайнера капитан исполняет мелодию We Will Rock You группы Queen. Он ловко меняет тональность гудком.

Пассажиры точно надолго запомнят этот круиз.



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