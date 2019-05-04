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Строевым шагом: как военные готовятся к параду Победы в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Авидзба

В параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов примут участие подразделения Министерства обороны Абхазии, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Репетиция парада Победы, посвященного 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в субботу 4 мая.

Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 у памятника Неизвестного солдата в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция парада Победы прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

"В соответствии с приказом министра обороны и с решением главнокомандующего Вооруженными силами личный состав готовится к торжественному прохождению маршем 9 Мая", – сказал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2019 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

Возложение к памятнику Неизвестному солдату начнется в 11 часов утра 9 мая, после будет митинг. В 12:20 – 12:30 состоится торжественный военный парад.

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Теги:
Парад Победы


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