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С ветерком: гонки на газонокосилках в Великобритании

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Гонки на газонокосилках прошли в Великобритании. В соревнованиях приняли участие 45 машин.

Газонокосилки развивают скорость до 100 километров в час.

Это небезопасный вид спорта: участники иногда получают травмы во время аварий.

Впервые такие гонки прошли в 1973 году, теперь они весьма популярны в Великобритании.



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